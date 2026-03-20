The Capital Group Companies se renforce au capital de Michelin
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 10:10
Le déclarant a précisé détenir, à la suite de ce franchissement de seuil, 68 976 811 actions Michelin représentant autant de droits de vote, soit 10,03% du capital et 6,93% des droits de vote du géant des pneumatiques.
The Capital Group Companies n'a pas l'intention de prendre le contrôle de Michelin, ni de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance.
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