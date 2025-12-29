 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

The Capital Group Companies détient plus de 5% des votes de Pernod Ricard
information fournie par Zonebourse 29/12/2025 à 16:52

La société The Capital Group Companies, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 22 décembre 2025, le seuil de 5% des droits de vote de la société Pernod Ricard et détenir 6,10% du capital et 5,08% des droits de vote de cette société.
.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Pernod Ricard sur le marché.

Valeurs associées

PERNOD RICARD
72,7600 EUR Euronext Paris -0,55%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank