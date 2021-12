The Blockchain Group - Webinar actionnaires individuels Lundi 6 Décembre 2021 à 18h

The Blockchain est heureux de vous convier à un webinar Lundi 6 décembre à 18h

A cette occasion, Xavier Latil, Président Directeur Général, et Rodolphe Cadio, directeur administratif et financier, seront heureux de vous présenter Eniblock, la suite de plateformes afin de mieux appréhender le positionnement du groupe dans son marché, ses technologies ainsi que les enjeux majeurs adressés.

Merci de confirmer votre inscription par mail à l’adresse : investisseurs@theblockchain-group.com

Un lien de connexion vous sera adressé en retour d'ici Lundi 6 Décembre au matin.