THE BLOCKCHAIN GROUP : The Blockchain Group ouvre le vote en ligne en vue de son Assemblée Générale Mixte du 10 juin 2025

The Blockchain Group ouvre le vote en ligne en vue de son Assemblée Générale Mixte du 10 juin 2025

Assemblée Générale Ordinaire pour approuver les comptes de l'exercice 2024

Assemblée Générale Extraordinaire pour autoriser une augmentation de la capacité de levée de capital de la Société à plus de 10 milliards d'euros pour accélérer sa stratégie de Bitcoin Treasury Company

Puteaux, le 26 mai 2025 : The Blockchain Group (Euronext Growth Paris code ISIN : FR0011053636, code mnémonique : ALTBG) (la « Société »), première Bitcoin Treasury Company en Europe, détenant des filiales spécialisées dans le conseil et le développement en Data Intelligence, IA et technologies décentralisées, ouvre à ses actionnaires la procédure de vote électronique « Votaccess » pour son Assemblée Générale Mixte du 10 juin 2025 à 10h00. Cette Assemblée générale aura notamment pour objet l'approbation des comptes de l'exercice 2024 et l'augmentation de la capacité de levée de capital de la Société à un montant envisagé de 10 milliards d'euros pour accélérer sa stratégie de Bitcoin Treasury Company.

Les actionnaires de The Blockchain Group peuvent, du 23 mai au 9 juin 15h00 , voter en ligne sur le site de leur intermédiaire financier.

Pourquoi voter

Face au succès du déploiement de sa stratégie de Bitcoin Treasury Company et pour se donner les moyens de ses fortes ambitions, The Blockchain Group soumet à l'Assemblée générale annuelle de la société une nouvelle enveloppe d'un montant envisagé de 10 milliards d'euros pour accélérer le déploiement de sa stratégie d'accumulation de Bitcoin, focalisée sur l'augmentation du nombre de bitcoin par action sur une base totalement diluée dans le temps.

Tous les actionnaires sont invités à voter à l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 10 juin 2025 pour approuver les comptes 2024 et soutenir l'accélération de la stratégie de Bitcoin Treasury Company de la Société.

Comment voter ?

Pour faciliter le vote, nous avons mis en place la procédure de vote en ligne. Vous pouvez voter ou donner votre pouvoir au Président par correspondance :

par vote en ligne (Votaccess) avant le 9 juin 15h00 , directement sur le site de votre intermédiaire financier avec vos codes d'accès habituels en accédant à la page de vote via le lien placé à côté du nom de la valeur dans votre relevé de compte, ou via un menu « Assemblées générales » (ou, selon les intermédiaires, « Opérations sur Titres (OST) » ou « Actions à effectuer »). Vous arrivez ensuite sur l'écran Votaccess, où vous pouvez choisir parmi les options « Donner pouvoir au Président » ou « Voter les résolutions ».

, directement sur le site de votre intermédiaire financier avec vos codes d'accès habituels en accédant à la page de vote via le lien placé à côté du nom de la valeur dans votre relevé de compte, ou via un menu « Assemblées générales » (ou, selon les intermédiaires, « Opérations sur Titres (OST) » ou « Actions à effectuer »). Vous arrivez ensuite sur l'écran Votaccess, où vous pouvez choisir parmi les options « Donner pouvoir au Président » ou « Voter les résolutions ». Les actionnaires dont les titres sont inscrits au nominatif peuvent voter en ligne en accédant à leur compte Sharinbox via le site https://sharinbox.sgmarkets.com/home .

dans le cas où votre intermédiaire financier ne propose pas le vote en ligne, vous pouvez voter par vote papier, en envoyant par email le bulletin de vote (disponible sur le site) et une attestation de détention. La date limite pour les votes papiers est le 5 juin minuit .

Pour toute information complémentaire, contactez le service actionnaire :

par email : agm-tbg@actus.fr par téléphone au 01 89 70 21 21

Les informations et documents visés à l'article R. 22-10-23 du Code de commerce, incluant l'avis de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) n°54 du 5 mai 2025 et les modalités de participation et de vote à l'Assemblée Générale Annuelle Mixte qui se tiendra le 10 juin 2025 à 10h00 au siège social de la Société – Tour W – 102, Terrasses Boieldieu – 92800 Puteaux, sont disponibles sur le site internet de The Blockchain Group dans la rubrique « Investor », section « Annual General Meeting », à l'adresse www.theblockchain-group.com/investor/annual-general-meeting .

Ces documents sont également tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires au siège social de The Blockchain Group.

Un avis de convocation a été publié le 23 mai au BALO.

