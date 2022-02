The Blockchain Group renforce son positionnement de leader dans la deeptech avec le lancement de QbitSoft

The Blockchain Group annonce le lancement de QbitSoft, filiale spécialisée dans les algorithmes et logiciels pour ordinateur quantique, au sein de son écosystème. Les équipes Data et Blockchain du Groupe travaillent déjà sur de nombreux modules d’optimisation et de machine learning permettant de valoriser les données de la Blockchain. The Blockchain Group souhaite aller encore plus loin dans cet aspect en proposant des modules utilisant le Quantum Computing.

Qbitsoft simplifie l’accès à l’informatique Quantique et aide les entreprises à exploiter la valeur générée par cette nouvelle révolution technologique. QbitSoft fournira une plate-forme “Quantum as a service” (QaaS) qui permettra aux entreprises d'utiliser des algorithmes ou des applications utilisant le Quantum Computing pour débloquer de nouvelles perspectives commerciales dans de nombreux domaines.