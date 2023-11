The Blockchain Group - Nouvelle signature pour Trimane

TRIMANE, filiale de The Blockchain Group, leader français de la blockchain, a signé un accord-cadre d’une durée de 4 ans avec l'Office National d'Études et de Recherches Aérospatiales (ONERA) pour effectuer la Tierce Maintenance Applicative (TMA) du Système Décisionnel sur ses données de gestion. Le montant estimatif de la tranche ferme est de plus de 600K Euros.



Cet accord cadre stratégique a été remporté à la suite d’un travail commun de nos équipes parisiennes et toulousaines, ceci afin d’assurer une proximité optimale avec le client, qui est installé dans les mêmes zones géographiques.