The Blockchain Group : Gain de nouveaux projets sur les derniers mois

Ces succès confortent ainsi sa nouvelle stratégie.



Le Groupe a remporté, via ses filiales IORGA et TRIMANE, plusieurs marchés importants.

• Nous pouvons noter notamment dans le domaine du Web2, Web 3 la signature par IORGA d'un contrat d’un montant de 800 KEuros maximum sur 4 ans avec le Groupement d’Intérêt Public Informatique des Centres de Gestion, visant à des activités de conception, de réalisation et de maintenance d’une application de digitalisation de la comptabilité publique des Centres de gestion.

• Un travail commun entre IORGA et TRIMANE a permis la signature d’un contrat avec un groupe multinational français pour une migration des architectures de Business Intelligence vers des solutions plus agiles.

• TRIMANE a de son côté été retenu courant mai pour un accord cadre multi-attributaire d’un montant de 2 600 KEuros maximum pour accompagner le Data Office de la Chambre de commerce et d’Industrie de la Région Île-de-France dans ses projets Data.

• TRIMANE a également signé un projet pour mettre en place une infrastructure de données et des modèles d’intelligence artificielle pour faire correspondre les compétences des offres d’emplois avec celles des fiches ROME/RNCP. Le gain de ce projet illustre le bien-fondé de la stratégie de TRIMANE qui consiste à avoir une vision globale des projets d’intelligence artificielle, en y intégrant la composante Data essentielle.