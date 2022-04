The Blockchain Group et les co-fondateurs de The Sandbox lancent M3TASERVE, le 1er bootcamp dédié au Web3

Sébastien Borget, co-fondateur de The Sandbox, un monde de virtuel gaming décentralisé qui utilise la blockchain et les NFT et The Blockchain Group, se sont associés pour lancer M3TASERVE, le premier bootcamp Web3 dédié au développement du Metaverse, dans le but de contribuer à la croissance du vivier de talents du Web3. Le bootcamp débutera en juin 2022.

M3TASERVE est une initiative pour favoriser la décentralisation. Le manque de talents et de ressources est une pierre d'achoppement dans la croissance des technologies Web3. Avec cette initiative, les deux entreprises visent à soutenir et à accélérer le développement de plateformes et d'applications décentralisées dans l'écosystème Web3.