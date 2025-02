The Blockchain Group : compte-rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 février 2025

The Blockchain Group, première Bitcoin Treasury Company en Europe, détenant des filiales spécialisées dans le conseil et le développement en Data Intelligence, IA et technologies décentralisées, a tenu ce jour une Assemblée Générale Extraordinaire qui avait pour objet principal d’augmenter de plus de 300 M€ sa capacité de levée de capital.



Les actionnaires de The Blockchain Group ont autorisé très majoritairement ces nouvelles délégations financières lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 février 2025, afin de permettre à la Société d'accélérer sa stratégie de Bitcoin Treasury Company.