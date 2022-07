The Blockchain Group : CA du premier semestre 2022 en croissance

Poursuite des développements de la plateforme en mode SaaS, et succès des premiers déploiement d’Eniblock, confirmant que d’ici la fin de l’année, Eniblock poursuivra sa forte croissance en multipliant par 5 son nombre de clients et générant un volume d’affaires de plus de 80 millions d’euros par la plateforme.

La progression de 8% a été portée par la bonne orientation de l’offre globale couvrant l’ensemble de la chaine de valeur d’un projet Blockchain et par les intégrations réussies des acquisitions porteuses de nouvelles synergies.