The Blockchain Group : Assemblée Générale Extraordinaire le 21 février 2025

The Blockchain Group réunit une Assemblée Générale Extraordinaire le 21 février 2025 pour augmenter sa capacité de levée de capital à plus de 300 M€ et examiner un projet de regroupement d'actions pour accélérer sa stratégie de trésorerie Bitcoin

Puteaux, le 16 janvier 2025 : Le Conseil d'Administration de The Blockchain Group (code ISIN : FR0011053636, code mnémonique : ALTBG) (la « Société »), société holding dont les titres sont admis à la négociation sur Euronext Growth Paris, ayant mis en place une stratégie de Bitcoin Treasury Company et détenant des filiales spécialisées dans le conseil et le développement pour la Data Intelligence, l'IA et les technologies décentralisées, s'est réuni le 14 janvier 2025. Il a décidé de réunir une Assemblée Générale Extraordinaire le 21 février 2025, à 10h, pour augmenter la capacité de levée de capital de la Société à plus de 300 M€ et examiner un projet de regroupement d'actions.

L'avis de réunion de cette Assemblée sera publié le 17 janvier 2025 au BALO (Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires) et pourra être consulté sur le site internet de la Société.