The Blockchain Group annonce une évolution de sa gouvernance et de nouvelles orientations stratégiques

Pour atteindre la rentabilité, renforcer l’efficacité des équipes ainsi que les synergies entre toutes ses expertises, The Blockchain Group (code ISIN : FR0011053636, code mnémonique : ALTBG) fait évoluer sa gouvernance.

Le conseil d’administration a nommé Lionel Rigaud au poste de Directeur Général Délégué de The Blockchain Group. Il prend en charge la définition, le pilotage et la mise en œuvre du plan de retour à la rentabilité du groupe. Plan qui doit être opérationnel en novembre 2023, et porter ses fruits dès le 1er trimestre 2024. Il conserve par ailleurs la supervision de la recherche dans le groupe, et le pilotage des activités data portées par la filiale Trimane