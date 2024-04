The Blockchain Group annonce le report de publication de ses résultats annuels et de son rapport financier annuel 2023

Puteaux, le 29 avril 2024. The Blockchain Group (code ISIN : FR0011053636, code mnémonique : ALTBG) (la « Société ») reporte la publication de ses résultats annuels et de son rapport financier annuel 2023 initialement prévus le 30 avril 2024. La Société communiquera ultérieurement aux marchés la date du conseil d’administration d’arrêté des comptes de l’exercice écoulé et de la publication du rapport financier annuel 2023.



Par ailleurs, la Société précise que :

 Le plan de continuation est en cours d’élaboration,

 Le plan de restructuration annoncé l’an dernier se déroule comme prévu.



La société rappelle qu’elle est toujours en période d’observation (https://www.theblockchain-group.com/wp-content/uploads/2024/02/TBG-CP-Poursuite-RJ.pdf).