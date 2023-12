The Blockchain Group annonce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire

The Blockchain Group (la « Société ») annonce qu’à la suite de la demande de la Société (communiqué de presse du 4 décembre 2023), le Tribunal de commerce de Nanterre a décidé, le 6 décembre 2023, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Société.



Le Tribunal de commerce de Nanterre a désigné SOLVE, en la personne de Maître Hélène CHARPENTIER, en qualité d’administrateur judiciaire et BTSG², en la personne de Maître Marc SENECHAL, en qualité de mandataire judiciaire.



Le jugement de redressement judiciaire a ouvert une période d’observation devant permettre, sous l’égide de l’administrateur judiciaire désigné par le Tribunal de commerce de Nanterre, d’accompagner et de poursuivre les actions en cours visant à permettre à la Société de présenter un plan de continuation.



Dans l’intervalle, l’exploitation de la Société se poursuivra pendant la période d’observation, conformément aux dispositions légales.



L’opportunité de poursuivre la période d’observation sera de nouveau examinée, le 6 février 2024, par le Tribunal de commerce de Nanterre.



Dans ce contexte, la suspension de la cotation des actions annoncée par communiqué de presse en date du 17 novembre 2023, est maintenue.



Des communiqués de presse seront régulièrement publiés, au fur et à mesure de l’état d’avancement de la procédure.