The Blockchain Group annonce l’admission aux négociations sur Euronext Growth des titres de sa filiale Eniblock

The Blockchain Group annonce l’admission par voie de cotation directe des actions de sa filiale Eniblock®, plateforme SaaS dédiée à la technologie blockchain, sur le marché Euronext Growth Paris. Créée en 2019, Eniblock® a développé une plate-forme logicielle tout-en-un (tokenisation, conservation, workflow, paiement et conformité), qui propose ses services aux acteurs souhaitant proposer une offre d'actifs numériques de divers secteurs, quel que soit l’actif ou la blockchain. Elle présente un seul produit pour créer, gérer et héberger une solution d'actifs numériques sur une infrastructure hébergée dans le cloud.

L’orientation produit de la plateforme répond au marché mondial du Web3 (projet d’internet décentralisé basé sur la technologie blockchain) en plein essor avec une taille de marché mondial estimée à 6,19 milliards de dollars en 2023 et un taux de croissance annuel composé de 44,6% entre 2023 et 2031.

The Blockchain Group entend conserver son rôle d'actionnaire majoritaire de référence.