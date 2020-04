The Blockchain Group annonce l'acquisition définitive de Iorga Group et une augmentation de capital par placement privé

The Blockchain Group, seule société cotée en France spécialiste en conseil technologique et marketing dans la blockchain, annonce ce jour la finalisation de l'acquisition de 100% du capital de la société française Iorga Group, Entreprise de Services du Numérique (ESN), basée en Région Parisienne et à Lyon et une augmentation de capital par placement privé.



Acquisition Iorga Group



La transaction pour l'acquisition de Iorga Group se fait pour 79,5% sous forme d'un crédit vendeur sur 18 mois et le reste en réinvestissement des managers de Iorga qui ont tous réinvesti. Ce crédit vendeur débutera en septembre 2020.

Ce rapprochement donne naissance à un ensemble de plus de 100 consultants et développeurs qui dépassera les 10 millions d'euros de CA.