The Blockchain Group, seule société cotée en France spécialiste en conseil technologique et marketing dans la blockchain, annonce ce jour la finalisation de l'acquisition de 100% du capital de la société BountySource basée aux États-Unis et une augmentation de capital par placement privé.



Acquisition BountySource, The Blockchain Group anime maintenant plus de 68 000 développeurs



BountySource est dans le top 3 mondial des communautés de développeurs et ingénieurs opensource. La transaction pour l'acquisition de BountySource se fait sous forme d'un réinvestissement du fonds True Global Ventures (TGV) basé à Hong-Kong. TGV souhaite devenir actionnaire mais également partenaire de The Blockchain group pour l'accompagner dans son développement.

Ce rapprochement permet à The Blockchain Group de devenir l'animateur d'une communauté de plus de 68 000 développeurs et ingénieurs à travers le monde. La communauté BountySource est reconnue pour être très active dans l'open source mais également dans la Blockchain. Aujourd'hui BountySource compte des clients comme IBM ou Ripple.