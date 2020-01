The Blockchain Group accompagne Fragmos Chain dans le développement de sa plateforme Blockchain

Paris - The Blockchain Group, spécialiste en conseil technologique et marketing dans la Blockchain, annonce un contrat technologique entre sa filiale de conseil et service technologique The Blockchain Xdev et la fintech Fragmos Chain, spécialiste de la gestion des produit dérivés pour les marchés financiers.

Charles Kremer, Directeur général de The Blockchain XDEV, indique : « Je me réjouis que nos équipes travaillent avec la prometteuse Fintech Fragmos Chain qui marque une étape importante dans le développement et la reconnaissance de Blockchain XDEV en tant qu'expert en conception et développement de solution Blockchain pour le secteur financier »



Fragmos Chain développe une plateforme basée sur la technologie Blockchain, permettant de simplifier fortement toute la chaîne de gestion de ces produits financiers complexes traités par les banques d'investissement et par les grands établissements financiers. Tous les établissements financiers, banques d'investissement, sociétés de gestion d'actifs, banques privées, hedge funds, infrastructures de marché, sont concernés, dans l'ensemble des grandes places financières d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Asie.