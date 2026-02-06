 Aller au contenu principal
Tharimmune progresse après la nomination d'un nouveau président et d'une nouvelle directrice de l'exploitation
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 14:31

6 février - ** Les actions du développeur de médicaments Tharimmune THAR.O augmentent de 7,9 % à 4,24 $ avant la mise sur le marché

** Le directeur général Mark Wendland devient président du conseil d'administration, en remplacement de Vincent LoPriore, qui reste membre du conseil d'administration

** La société a embauché Angela Radkowski en tant que directrice de l'exploitation. Elle vient de la société de négoce DRW; elle travaillait auparavant chez Citadel

** Les changements de direction visent à développer la plateforme d'actifs numériques de la société et le travail sur le réseau Canton, selon Wendland

** Les actions ont augmenté de ~29% en 2025

