 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Thales veut recruter plus de 9 000 collaborateurs cette année
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 09:23

Thales indique prévoir de recruter plus de 9 000 collaborateurs dans le monde en 2026, faisant suite au recrutement de 8 800 collaborateurs l'année dernière, un nombre qui a dépassé son objectif annoncé initialement de 8 000.

Cette année, il prévoit de réaliser près de 3 300 recrutements en France, 800 au Royaume-Uni, 630 en Amérique du Nord, 530 en Australie, 520 aux Pays-Bas, 450 en Inde, 300 en Allemagne, 240 en Roumanie, 200 à Singapour et 140 en Pologne.

Environ 40% des nouveaux arrivants seront affectés à l'ingénierie (ingénierie logicielle et systèmes, cybersécurité, intelligence artificielle, data...) et 25% à l'industrie (sur des postes de techniciens, d'opérateurs et d'ingénieurs...).

En plus de ces 9 000 recrutements externes et grâce à la variété des 3 pôles d'activités (défense, aérospatial et cybersécurité-digital), des fonctions et des géographies de Thales, 3 500 collaborateurs vont bénéficier de mobilités internes.

En outre, Thales accordera une attention particulière à l'accueil d'apprentis et de stagiaires, notamment en France, où il va accompagner, en 2026, 1 700 stagiaires et 1 600 apprentis de Bac 2 à Bac 5, ainsi que 1 000 stagiaires de Troisième et 500 de Seconde.

Valeurs associées

THALES
253,7000 EUR Euronext Paris +2,67%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank