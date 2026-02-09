Thales veut recruter plus de 9 000 collaborateurs cette année
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 09:23
Cette année, il prévoit de réaliser près de 3 300 recrutements en France, 800 au Royaume-Uni, 630 en Amérique du Nord, 530 en Australie, 520 aux Pays-Bas, 450 en Inde, 300 en Allemagne, 240 en Roumanie, 200 à Singapour et 140 en Pologne.
Environ 40% des nouveaux arrivants seront affectés à l'ingénierie (ingénierie logicielle et systèmes, cybersécurité, intelligence artificielle, data...) et 25% à l'industrie (sur des postes de techniciens, d'opérateurs et d'ingénieurs...).
En plus de ces 9 000 recrutements externes et grâce à la variété des 3 pôles d'activités (défense, aérospatial et cybersécurité-digital), des fonctions et des géographies de Thales, 3 500 collaborateurs vont bénéficier de mobilités internes.
En outre, Thales accordera une attention particulière à l'accueil d'apprentis et de stagiaires, notamment en France, où il va accompagner, en 2026, 1 700 stagiaires et 1 600 apprentis de Bac 2 à Bac 5, ainsi que 1 000 stagiaires de Troisième et 500 de Seconde.
Valeurs associées
|253,7000 EUR
|Euronext Paris
|+2,67%
