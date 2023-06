Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: vers une acquisition de Tesserent en Australie information fournie par Cercle Finance • 13/06/2023 à 09:55









(CercleFinance.com) - Thales fait part de la signature d'un protocole d'accord contraignant en vue de l'acquisition de 100% du groupe australien Tesserent Ltd, à un prix valorisant ses fonds propres à 176 millions de dollars australiens, soit environ 107 millions d'euros.



'Cette combinaison créera un fournisseur expérimenté de services de cybersécurité fortement requis en Australie et en Nouvelle-Zélande, à un moment où le marché attend une croissance à deux chiffres d'ici à 2026', souligne le groupe français.



Approuvée à l'unanimité des membres du conseil d'administration de Tesserent, cette acquisition reste soumise à l'accord de ses actionnaires ainsi qu'à certaines autres conditions usuelles. Sa finalisation est attendue au cours du second semestre 2023.





