CAC 40
7 908,69
+1,07%
Thalès : vers un retracement des 274/275E
information fournie par Zonebourse 15/09/2025 à 11:05

Thalès efface la résistance des 256E de la mi-juillet et s'achemine vers un retracement du zénith historique des 274/275E, testé à plusieurs reprises à l'ouverture puis en intraday du 29 mai au 6 juin dernier.

THALES
259,8000 EUR Euronext Paris +3,71%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com.

