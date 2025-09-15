Thalès : vers un retracement des 274/275E
information fournie par Zonebourse 15/09/2025 à 11:05
|259,8000 EUR
|Euronext Paris
|+3,71%
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
(AOF) - Jefferies a abaissé son objectif de cours à 24 euros et confirmé son opinion Sous-performance sur Dassault Systèmes . Le bureau d’études explique ne pas avoir de raison de douter des objectifs du 3ᵉ trimestre, c’est-à-dire une croissance faible sur une ... Lire la suite
