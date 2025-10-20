 Aller au contenu principal
Thalès : vers un re-test des 264E, puis des 273E
information fournie par Zonebourse 20/10/2025 à 18:15

Thalès repart très fort à la hausse depuis un support des 245E (petite frayeur le 17/10 avec 'enfoncement du plancher des 247E... mais sans conséquence) et le titre semble s'acheminer vers un re-test des 264E (zénith du 16 septembre à l'ouverture), puis des 273E (record de clôture du 2 octobre).

