Thales: vers un centre dédié à l'ATM à Singapour

(CercleFinance.com) - A l'occasion du 50e anniversaire de sa présence à Singapour, Thales annonce avoir décidé d'y créer un centre d'excellence dédié à la gestion du trafic aérien (ATM), sur son site d'Ayer Rajah Crescent, projet accompagné d'investissements dans la R&D.



Au cours des trois prochaines années, ce centre montera progressivement en charge, afin de stimuler le développement de l'ATM en Asie. Pour cela, il recrutera de nouveaux collaborateurs, avec pour ambition de disposer de 120 experts en ATM basés à Singapour.



Thales annonce aussi le lancement de ScaleFlyt Remote ID, première plateforme commerciale de gestion et de suivi des drones, entièrement conçue, développée et fabriquée à Singapour, ainsi que l'inauguration d'un nouveau Defence Hub dans le pays.





