Thales valide les systèmes de mission des futures frégates de la Royal Navy
information fournie par Cercle Finance 04/09/2025 à 14:11

(Zonebourse.com) - Thales a annoncé jeudi avoir finalisé avec succès les tests d'acceptation de son système de mission et de son système de gestion de combat 'Tacticos' destinés à équiper les nouvelles frégates Type 31 de la Royal Navy, marquant ainsi une avancée majeure pour le programme naval britannique mené par le constructeur société britannique d'ingénierie de défense Babcock.

Thales, intégré à une équipe internationale et travaillant en étroite coordination avec la Marine britannique, explique avoir achevé l'ensemble des activités en usine liées au projet.

Le système 'Tacticos', déjà en service sur plus de 200 navires dans le monde, constitue le coeur opérationnel des frégates en permettant d'analyser les données issues des capteurs, de compiler une image tactique, de favoriser la prise de décision et d'assurer le contrôle des armements.

