Thales: va moderniser un site de l'armée néerlandaise information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 14:15









(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir remporté un important contrat afin de moderniser le centre d'entrainement TACTIS (Tactical Indoor Simulator) pour véhicules blindés au service de l'Armée Royale Néerlandaise.



Thales précise qu'il s'agit de 'l'un des centres d'entrainement les plus avancés dans le monde'.



Ce projet dotera les forces terrestres néerlandaises de technologies de pointe intégrant l'intelligence artificielle, basées sur des moteurs comportementaux avancés et des algorithmes de raisonnement, ainsi que d'environnements virtuels ultra-réalistes pour améliorer la formation des équipages en prévision de missions complexes, et pour renforcer leur état de préparation.



Ce contrat consolide la position de Thales en tant que leader mondial des systèmes de simulation virtuelle pour les véhicules blindés de combat.







