Thales va moderniser les infrastructures de gestion du trafic aérien en Mongolie

Le groupe français fournira de nouveaux systèmes de contrôle aérien afin de renforcer la résilience, la capacité et la cybersécurité de l'espace aérien mongol.

Thales annonce avoir remporté un contrat majeur auprès du Centre national de l'aviation civile de Mongolie pour moderniser les infrastructures de gestion du trafic aérien du pays. Le groupe déploiera une double architecture de centre de contrôle régional, avec la modernisation du site d'Oulan-Bator et l'équipement d'un nouveau centre à Sainshand.

Le projet vise à améliorer la résilience opérationnelle, la capacité de l'espace aérien, la cybersécurité des infrastructures critiques et le développement des compétences locales. Il comprend également un programme de formation mené avec l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC), incluant des formations en Mongolie et à Toulouse.

Le financement du programme repose sur un dispositif mis en place entre Bpifrance et la Banque du Commerce et du Développement de Mongolie (TDBM). "Nous contribuons à construire une excellence opérationnelle durable", a souligné Youzec Kurp, vice-président Solutions de mobilité aérienne de Thales.

Le titre Thales reculait de 1% vers 10h30 à Paris.