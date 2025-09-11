 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Thales va livrer un sonar sous-marin de nouvelle génération au Royaume-Uni
information fournie par Zonebourse 11/09/2025 à 16:41

(Zonebourse.com) - Thales a annoncé jeudi avoir franchi une nouvelle étape dans sa collaboration avec le groupe de défense britannique BAE Systems, à travers un projet visant à fournir au Royaume-Uni une capacité de sonar sous-marin de nouvelle génération.

Aux termes de ce protocole d'accord, BAE Systems va proposer la désignation de Thales en tant qu'autorité principale de conception et intégrateur sonar principal pour l'ensemble de la flotte, un statut qui doit lui assurer la fourniture de ses système sonar pour sous-marins aux forces armées. ?


Depuis plus de 20 ans, Thales et BAE Systems ont développé un mode de livraison simplifié qui accélère le déploiement de solutions sonar avancées, avec des produits et composants sonar qui continueront d'être fournis par l'industrie sonar britannique.

BAE Systems et Thales disent actuellement employer environ 500 personnes dans le domaine des systèmes de lutte sous la mer au Royaume-Uni.

Avec l'arrivée des sous-marins d'attaque de prochaine génération de la Royal Navy, cela devrait dépasser 660 personnes.


