Thales: va intègrer l'indice CAC 40 ESG

(CercleFinance.com) - Thales intègre l'indice CAC 40 ESG à compter du vendredi 20 septembre 2024 à la clôture du marché.



Cet indice est conçu pour démontrer les meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). ​



'L'intégration de Thales au sein de cet indice témoigne de l'accélération des progrès du Groupe en matière de responsabilité sociale et environnementale' indique la direction.



' Nous sommes fiers de l'intégration de Thales au sein de l'indice CAC 40 ESG. Il s'agit d'une reconnaissance forte, de la part de la communauté financière, de notre performance extra-financière et de notre contribution à la protection de la société, de la planète et des individus ', déclare Isabelle Simon, Secrétaire Générale de Thales.





