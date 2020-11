Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales va fournir à Paris et Londres un système autonome de lutte anti-mines Reuters • 26/11/2020 à 17:22









PARIS, 26 novembre (Reuters) - Le groupe français d'électronique de défense Thales TCFP.PA a annoncé jeudi qu'il allait fournir à la Royal Navy britannique et à la Marine nationale française le premier système au monde autonome de lutte anti-mines entièrement intégré. La livraison de ces systèmes, qui ont été testés en conditions réelles en France et en Grande-Bretagne, est prévue à partir de 2022, a indiqué le groupe dans un communiqué, sans préciser le montant de ce contrat. Thales et le britannique BAE Systems BAES.L ont remporté en 2015 le contrat du programme franco-britannique de lutte contre les mines marines, baptisé MMCM (Maritime Mine Counter Measures). (Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

