Thales va équiper les nouvelles flottes de Cathay
Le groupe Cathay équipera ses nouvelles flottes de 30 avions A330neo et 18 avions A321neo/A320neo exploités par HK Express avec les solutions avioniques de Thales .

Cela inclut le nouveau système de gestion de vol (FMS) d'Airbus, basé sur le PureFlyt FMS de Thales, l'altimètre radio à basse portée (LRRA) et l'affichage tête haute (HUD) de Thales, ainsi que le système d'alerte de collision routière (T3CAS) de l'ACSS.

Cathay Pacific équipera également son A330neos de l'AVIATOR S, le système de communications par satellite dans le cockpit (SATCOM) de Thales.

En complément de ces systèmes, le HUD permet aux pilotes d'accéder à des données de vol vitales sans détourner leur regard de l'extérieur du cockpit.

" Nous sommes impatients de soutenir Cathay Pacific et HK Express avec nos technologies intégrées de nouvelle génération qui améliorent la sécurité des vols, l'efficacité opérationnelle et la connectivité du cockpit. " Thomas Mouveaux, directeur général APAC pour les services mondiaux de l'aviation, Thales.

