Thales: va équiper les avions 777X d'Emirates information fournie par Cercle Finance • 13/11/2023 à 12:19









(CercleFinance.com) - Thales fait savoir que ses systèmes IFE (In-Flight Entertainment) AVANT Up ont été sélectionnés pour équiper les avions 777X d'Emirates.



Le système 'AVANT Up' dispose d'écrans intelligents Optiq QLED offrant la meilleure expérience de divertissement à bord pour l'aviation.



Thales précise que le système propose 'une expérience cinématographique immersive' avec 'plus d'un milliard de couleurs vibrantes', qu'il dispose 'd'un système primé de gestion d'énergie et d'alimentation' Pulse ainsi que des fonctions de personnalisation avec recommandations et la possibilité de synchroniser les appareils électroniques personnels des passagers avec l'écran IFE.



Les livraisons sont prévues pour 2025.





Valeurs associées THALES Euronext Paris +1.26%