Thales va développer un atterrisseur lunaire pour l'Agence spatiale européenne

( AFP / MIGUEL MEDINA )

Thales Alenia Space (TAS) a décroché jeudi un contrat de 862 millions d'euros auprès de l'Agence spatiale européenne (ESA) pour développer Argonaut, un futur atterrisseur lunaire destiné au transport de fret vers la Lune.

TAS, coentreprise de Thales (67%) et Leonardo (33%), va concevoir, développer et fournir Argonaut à l'ESA, qui prévoit son lancement à partir de 2030.

Le contrat a été signé en marge de la Conférence spatiale européenne à Bruxelles.

"Grâce à ce véhicule spatial autonome et polyvalent, des tonnes de fret, incluant des rovers, des expériences scientifiques et bien plus encore, pourront être acheminées à destination du sol sélène", a déclaré Hervé Derrey, PDG de TAS.

La première mission prévoit l'acheminement de charges utiles dédiées de navigation et de télécommunications, ainsi que d’un système de production et de stockage d’énergie pour permettre aux entreprises européennes d’explorer le pôle Sud de l’astre.

"Cette nouvelle composante du programme Artemis jouera un rôle facilitateur dans le cadre des futures missions lunaires habitées de longue durée et sera cruciale pour renforcer l’autonomie de l’Europe dans l’exploration lunaire", a ajouté M. Derrey.

Artemis est un programme spatial dirigé par la Nasa, en partenariat avec l’ESA, la Jaxa (Japon) et d’autres agences, visant à ramener des astronautes sur la Lune et préparer l’exploration de Mars.

La mission Artémis 3, qui doit renvoyer des astronautes sur la Lune pour la première fois depuis la dernière mission Apollo en 1972, est à présent prévue pour la mi-2027.

Argonaut pourrait accueillir des missions de nature très variée, comme du fret destiné aux astronautes à proximité du site d’alunissage, un rover, des démonstrateurs technologiques, un télescope lunaire ou encore une centrale électrique.

Mercredi, TAS a annoncé l'obtention d'un autre contrat avec l'ESA, d'un montant de 367 millions d'euros, pour fabriquer un satellite EnVision chargé de percer les mystères de la planète Vénus à partir de 2031.