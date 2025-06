Thales: va développer le service de communications SOLiS information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 16:00









(CercleFinance.com) - Thales annonce que sa coentreprise Thales Alenia Space (67% Thales, 33% Leonardo) a été sélectionnée par le CNES dans le cadre du programme France 2030 pour développer un service de communications laser à très haut débit, dénommé SOLiS (Service Optique de Liaisons spatiales Sécurisées).



Ce projet vise à démontrer la pertinence technique et économique d'un service de communications optiques par satellites de télécommunications géostationnaires. Les services apportés visent à améliorer la résilience des réseaux intercontinentaux qui voient les fibres optiques terrestres et océaniques de plus en plus souvent victimes de sabotages.



Il permettra des transferts ultra-sécurisés de données jusqu'à 1 térabit/seconde, malgré les perturbations atmosphériques.



La charge utile sera embarquée sur le satellite Hellas Sat 5, tandis que la station sol sera installée à Chypre, en lien avec le site du CNES en région PACA.



Selon Alcino De Sousa, vice-président exécutif télécommunications, ce projet inaugure ' une nouvelle ère dans les services de télécommunication en favorisant l'émergence de réseaux de communications multi-orbites '.





