Thales: va développer le haut débit d'EOLO en Italie 06/03/2025 à 10:15









(CercleFinance.com) - L'Union européenne souhaite garantir à tous les citoyens un accès à un réseau haut débit de 1 Gbit/s d'ici 2030.



Dans le cadre de cette perspective, EOLO choisit Thales pour étendre l'accès Internet haut débit en Italie.



Les solutions telles que l'accès fixe sans fil (FWA) de Thales, vont pouvoir fournir un accès Internet haut débit aux zones dépourvues de réseaux traditionnels en fibre optique ou en cuivre.



'Le FWA est essentiel pour connecter les habitants des petites villes et des régions rurales, ​ combler la fracture numérique et soutenir la croissance économique' indique le groupe.



'Thales joue un rôle clé dans cette expansion en fournissant sa plateforme de gestion eSIM, Thales On-Demand Subscription Manager (OSM). Cette technologie permet de préconfigurer les routeurs 5G d'EOLO avec des abonnements mobiles, ce qui rend l'installation plus rapide et plus facile' rajoute Thales.





