Thales va acquérir Exail après un accord avec la famille Gorgé

(Actualisé avec déclarations, analyste)

Thales TCFP.PA a annoncé lundi avoir signé un accord engageant avec la famille Gorgé pour l'acquisition de sa participation de 35,51% dans Exail Technologies EXA.PA en vue d'acquérir l'intégralité du capital par le biais d'une offre publique d'achat obligatoire.

La transaction est basée sur un prix de 134 euros par action Exail, reflétant une prime de 44% par rapport au cours de l'action Exail au 25 juin 2026, ce qui représente une valorisation du spécialiste de la robotique maritime à 3,9 milliards d'euros.

La finalisation de l'acquisition de la participation de la famille Gorgé est prévue d'ici le troisième trimestre 2027.

Une fois cette prise de participation réalisée, Thales déposera une offre publique d'achat obligatoire portant sur 100% des actions d'Exail, avec une clôture prévue début 2028 au plus tard.

À l'ouverture de la Bourse lundi, Exail prend 2,69% après l'annonce, Thales de son côté recule de 1,39%.

Vendredi 3 juillet, Safran SAF.PA et Exail avaient annoncé avoir mis fin aux discussions concernant une éventuelle acquisition du fabricant de drones maritimes par le groupe français de défense et d'aéronautique.

Au cours d'une conférence de presse commune avec le PDG de Thales, le PDG de Exail Raphaël Gorgé a déclaré : "Je ne dirais pas que Safran était notre premier choix". Il a loué "une situation de complémentarité" avec Thales.

Selon Julien Thomas, analyste chez TP ICAP Midcap, le prix d'offre de 134 euros par action correspond quasiment à son objectif de cours et il ne voit pas "d'autre potentiel acquéreur naturel pour Exail".

(Rédigé par Matthieu Huchet avec Florence Loève, édité par Sophie Louet)