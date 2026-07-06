Thales va acquérir Exail après un accord avec la famille Gorgé

Thales ENSEIGNE (crédit photo : Thales )

Thales TCFP.PA a annoncé lundi avoir signé un accord engageant avec la famille Gorgé pour l'acquisition de sa participation de 35,51% dans Exail Technologies EXA.PA en vue d'acquérir l'intégralité du capital par le biais d'une offre publique d'achat obligatoire.

La transaction est basée sur un prix de 134,00 euros par action Exail, reflétant une prime de 44% par rapport au cours de l'action Exail au 25 juin 2026, ce qui représente une valorisation du spécialiste de la robotique maritime à 3,9 milliards d'euros.

La finalisation de l'acquisition de la participation de la famille Gorgé est prévue d'ici le troisième trimestre 2027.

Une fois cette prise de participation réalisée, Thales déposera une offre publique d'achat obligatoire portant sur 100% des actions d'Exail, avec une clôture prévue début 2028 au plus tard.

(Rédigé par Matthieu Huchet)