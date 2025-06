Thales: une offre IA pour gérer les données non structurées information fournie par Cercle Finance • 10/06/2025 à 11:17









(CercleFinance.com) - Thales a annoncé mardi le lancement d'une nouvelle offre destinée à renforcer la visibilité des données non structurées, que ce soit dans des environnements sur site, hybrides ou multicloud.



Dans un communiqué, le groupe technologique français explique que la solution, dénommée 'File Activity Monitoring' (FAM), vise à améliorer la traçabilité de données jusqu'ici difficiles à surveiller.



Dotée d'outils d'IA générative, elle permet d'identifier, de classer et de contrôler les données non structurées, qui représentent actuellement 90% du volume mondial de données selon le cabinet IDC.





