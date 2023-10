Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: une nouvelle carte à empreinte digitale information fournie par Cercle Finance • 18/10/2023 à 15:46









(CercleFinance.com) - Thales présente son nouveau produit : la carte biométrique SafeNet IDPrime FIDO, une clé de sécurité qui permet une authentification multifacteur (MFA) pour l'entreprise.



Cette nouvelle carte intelligente sans contact permet aux utilisateurs d'accéder rapidement et en toute sécurité aux appareils, applications et services cloud de l'entreprise à l'aide d'une empreinte digitale au lieu d'un mot de passe.



' En raison de ces menaces croissantes, beaucoup d'entreprises se tournant vers le cloud font face à une faible adoption de l'authentification multifacteur (MFA), une méthode souvent jugée fastidieuse ' indique le groupe.



Pour les utilisateurs d'entreprise, cette carte offre de multiples avantages, notamment une vitesse, une sécurité et une commodité supérieures aux mots de passe conventionnels.





