CAC 40
7 739,69
-0,30%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Thales: une nouvelle capacité de défense aérienne de courte portée avec L3Harris
information fournie par Cercle Finance 29/08/2025 à 14:45

(Zonebourse.com) - Thales a annoncé vendredi qu'il travaillait en collaboration avec l'américain L3Harris Technologies au développement de nouvelles capacités intégrées de commandement et de contrôle (C2) destinées à la défense aérienne de courte portée (SHORAD).

Le système doit associer le 'Target Orientated Tracking System' (TOTS) de L3Harris à la solution 'Agile C4I @ Edge' (ACE) de Thales afin de renforcer les performances de commandement et de contrôle sur le terrain.

Cette association vise à collecter, fusionner et corréler en temps réel les données issues de capteurs et d'effecteurs déployés sur l'ensemble du champ de bataille, avec l'objectif de fournir une image opérationnelle commune et d'accélérer la prise de décision, explique Thales.

Valeurs associées

THALES
226,3000 EUR Euronext Paris +0,13%
