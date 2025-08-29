Thales: une nouvelle capacité de défense aérienne de courte portée avec L3Harris
Le système doit associer le 'Target Orientated Tracking System' (TOTS) de L3Harris à la solution 'Agile C4I @ Edge' (ACE) de Thales afin de renforcer les performances de commandement et de contrôle sur le terrain.
Cette association vise à collecter, fusionner et corréler en temps réel les données issues de capteurs et d'effecteurs déployés sur l'ensemble du champ de bataille, avec l'objectif de fournir une image opérationnelle commune et d'accélérer la prise de décision, explique Thales.
