Thales: une collaboration lancée avec le tchèque Eyedea information fournie par Cercle Finance • 29/01/2025 à 12:27









(CercleFinance.com) - Thales a annoncé mercredi que sa plateforme de protection et de monétisation de logiciels allait intégrer les technologies de reconnaissance visuelle mises au point par le tchèque Eyedea.



L'offre, baptisée 'Thales' Sentinel, doit permettre Eyedea de se protéger contre d'éventuelles violations en termes de propriété intellectuelle et d'offrir différents niveaux en fonction des besoins du client, allant d'un essai gratuit de trois mois à l'achat d'une licence d'un an.



'La solution Thales Sentinel est un élément essentiel qui nous permet de commercialiser nos produits en toute sécurité et sans risque. Nos clients doivent pouvoir être certains que l'accès à nos logiciels est protégé', a déclaré Martin Urban, le PDG d'Eyedea.



Créée en 2006 par un groupe de chercheurs issus de l'Université Technique de de Prague, Eyedea compte aujourd'hui parmi ses principaux clients Interpol, Europol ou la Police tchèque.



Ses procédés sont pilotés par l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique.





Valeurs associées THALES 153,80 EUR Euronext Paris -0,26%