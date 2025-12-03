L'Europe ouvre en hausse, les PMI définitifs et Lagarde au programme

Un trader financier travaille à son bureau chez CMC Markets dans la City de Londres

Les principales Bourses européennes sont en hausse prudente mercredi en début de séance, les investisseurs recentrant leur attention sur la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) prévue la semaine prochaine et attendant une série de données sur l'activité du secteur privé de la zone euro.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,08% à 8.081,11 points vers 08h15 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,44% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,12%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,45%, le FTSEurofirst 300 gagne 0,27% et le Stoxx 600 prend 0,24%.

Les marchés d'actions évoluent avec prudence, tout en gardant à l'esprit la baisse attendue des taux d'intérêt américains la semaine prochaine, qui alimente l'optimisme après un début de semaine marqué par l'aversion au risque.

Les investisseurs attendent par ailleurs les indices PMI définitifs de la zone euro, qui devraient donner des indications sur l'activité du secteur privé dans le bloc. La première estimation pour le mois de novembre a montré que la croissance s'est poursuivie, soutenue par une forte progression dans le secteur des services qui a compensé la faiblesse de la demande dans le secteur manufacturier.

Les marchés se préparent également pour un discours de la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, devant la commission des Affaires économiques du Parlement européen, prévu à partir de 08h30 GMT. Ses déclarations interviendront au lendemain de la publication des données sur l'inflation en zone euro, qui contre toute attente a accéléré en novembre sur un an, sans pour autant remettre en cause les anticipations sur la trajectoire des taux de Francfort.

Aux valeurs, Airbus avance de 2% malgré l'abaissement de son objectif de livraison d'avions commerciaux pour 2025, alors que l'avionneur européen est sous pression après qu'un incident de logiciel l'a forcé à opérer un rappel massif de ses A320 et a confirmé lundi avoir identifié un problème de qualité industrielle affectant des panneaux de fuselage sur ses avions de la même famille.

À Paris également, Eutelsat recule mercredi de 8,2% après la cession par Softbank Group Capital de 36 millions de droits dans l'opérateur européen de satellites, selon un teneur de livre impliqué dans le processus mardi.

Ailleurs en Europe, Hugo Boss plonge de plus de 10% après l'annonce des perspectives pour 2026, notamment une baisse du chiffre d'affaires de l'ordre de 5% à 9%.

À Madrid, Inditex s'envole de plus de 7%, le propriétaire de Zara ayant publié un chiffre d'affaires en hausse de 10,6% à taux constant au début de son quatrième trimestre.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)