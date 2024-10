Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: une carte bancaire pour les déficients visuels information fournie par Cercle Finance • 04/10/2024 à 10:30









(CercleFinance.com) - Thales annonce participer à la création par la Banque Postale, en collaboration avec CB et la fintech HandSome, d'une carte bancaire à destination des personnes déficientes visuelles, en test pendant six mois à compter de fin octobre.



Conçue et fabriquée par Thales, la carte bancaire est munie d'un composant Bluetooth et d'une encoche ronde, permettant de l'identifier rapidement et de l'introduire correctement dans le terminal de paiement du commerçant.



La carte est associée à une application mobile qui permet au client de vocaliser ou d'afficher sur le smartphone, les informations présentes sur le terminal de paiement, et ainsi de vérifier le montant des transactions avant de valider le paiement avec son code secret.





