Thales: un système de divertissement à bord pour Delta information fournie par Cercle Finance • 08/01/2025 à 09:41









(CercleFinance.com) - Thales a annoncé mercredi avoir conclu un partenariat avec la compagnie aérienne américaine Delta Air Lines, pour laquelle le groupe a imaginé un système de divertissement à bord de nouvelle génération.



Hébergée sur le 'cloud', l'offre 'Delta Sync' propose des écrans 4K QLED HDR cinématiques adossés à chaque siège de l'appareil ainsi que des connexions Bluetooth permettant aux passagers de coupler leurs appareils sans fil.



Basée sur la technologie FlytEdge de Thales, elle est également équipée d'un moteur de recommandation intelligent qui adapte le contenu présenté aux passagers en fonction de leurs préférences.



Dans un communiqué, Thales et Delta indiquent prévoir d'apporter des améliorations futures au système, avec l'ajout de programmes de bien-être, voire d'options de personnalisation des repas et des boissons.





