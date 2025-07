Thales: un portefeuille numérique sur iPhone avec Curve information fournie par Cercle Finance • 03/07/2025 à 10:11









(CercleFinance.com) - Thales a annoncé jeudi qu'il s'était associé à la fintech britannique Curve afin de lancer un portefeuille numérique sur iPhone.



Aux termes de l'accord, l'application Curve Pay va s'appuyer sur la plateforme de Thales, déjà déployée sur iOS et Android en Europe, afin de permettre aux utilisateurs de digitaliser leur carte de paiement.



Cette technologie 'cloud' développée par Thales permet d'ajouter une carte de paiement à un smartphone de façon sécurisée et de régler instantanément dans tous les points de vente acceptant le paiement sans contact.



Curve, qui revendique déjà plus de six millions d'utilisateurs en Europe et des partenaires tels que Samsung et PayPal, voit dans ce partenariat l'occasion de renforcer ses liens avec Thales, déjà à l'origine du lancement de Huawei Pay sur le continent.





Valeurs associées THALES 239,9000 EUR Euronext Paris +0,67%