Thales trébuche, Goldman Sachs initie à la vente
information fournie par Zonebourse 19/09/2025 à 14:02
Peu avant 14h00, le titre lâche 2,6%, à comparer avec un gain de 0,2% pour le CAC, mais affiche encore une hausse de 77% depuis le début de l'année.
Dans un étude consacrée au secteur européen de la défense, Goldman reconnaît que Thales dispose d'une activité de défense de très bonne qualité, qui devrait faire mieux que les objectifs établis par le groupe, mais juge que cet élément est déjà intégré dans le cours actuel de l'action.
L'analyste ajoute avoir du mal, en outre, à se montrer confiant quant à ses activités dans la cybersécurité et digital, mais explique aussi rester prudent sur la croissance de l'activité spatiale (satellites civils et télécoms notamment).
Soulignant qu'une grande partie de Thales dépend du civil (et pas seulement de la défense), le bureau d'études considère que d'autres entreprises du secteur lui paraissent plus attractives aux niveaux actuels.
Son objectif de cours ressort à 240 euros.
