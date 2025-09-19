 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 869,17
+0,19%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Thales trébuche, Goldman Sachs initie à la vente
information fournie par Zonebourse 19/09/2025 à 14:02

Thales accuse vendredi la plus forte baisse de l'indice CAC 40 dans le sillage de commentaires prudents de Goldman Sachs, qui a initié ce matin le suivi du titre avec une recommandation à la vente.

Peu avant 14h00, le titre lâche 2,6%, à comparer avec un gain de 0,2% pour le CAC, mais affiche encore une hausse de 77% depuis le début de l'année.

Dans un étude consacrée au secteur européen de la défense, Goldman reconnaît que Thales dispose d'une activité de défense de très bonne qualité, qui devrait faire mieux que les objectifs établis par le groupe, mais juge que cet élément est déjà intégré dans le cours actuel de l'action.

L'analyste ajoute avoir du mal, en outre, à se montrer confiant quant à ses activités dans la cybersécurité et digital, mais explique aussi rester prudent sur la croissance de l'activité spatiale (satellites civils et télécoms notamment).

Soulignant qu'une grande partie de Thales dépend du civil (et pas seulement de la défense), le bureau d'études considère que d'autres entreprises du secteur lui paraissent plus attractives aux niveaux actuels.

Son objectif de cours ressort à 240 euros.

Valeurs associées

THALES
245,6000 EUR Euronext Paris -2,85%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Combinaison d'images créée le 18 septembre 2025 du président chinois Xi Jinping à Beijing en Chine le 4 septembre 2025 et du président américain Donald Trump à Washington, aux Etats-Unis, le 16 septembre 2025 ( POOL / Lintao Zhang )
    Trump espère sceller vendredi le sort de TikTok avec Xi
    information fournie par AFP 19.09.2025 14:31 

    Donald Trump, qui a récemment accusé Xi Jinping de "conspirer" contre les Etats-Unis, espère finaliser le sort de TikTok et faire avancer les négociations commerciales pendant un entretien vendredi avec son homologue chinois. Les deux dirigeants ont débuté leur ... Lire la suite

  • ipsen (Crédit: / Adobe Stock)
    Ipsen : le produit Bylvay approuvé au Japon dans une indication
    information fournie par AOF 19.09.2025 14:28 

    (AOF) - Le ministère japonais de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a approuvé le Bylvay d’ Ipsen pour le traitement du prurit associé à la cholestase intra-hépatique familiale progressive (CIFP). La CIFP regroupe plusieurs maladies génétiques rares ... Lire la suite

  • Dassault Aviation (Crédit: / Wikimedia Commons / Oleg Belya)
    Dassault Aviation plombé par le pessimisme de Goldman Sachs
    information fournie par Zonebourse 19.09.2025 14:25 

    Dassault Aviation décroche de plus de 5% vendredi à la Bourse de Paris, signant la plus forte baisse de l'indice SBF 120, suite à une note défavorable de Goldman Sachs dans laquelle la banque d'affaires américaine initie le titre à la vente. Dans une étude consacrée ... Lire la suite

  • Emmanuel Macron
    Un fonds de 12 millions dédié à la modernisation de la flotte: "une première" pour les pêcheurs
    information fournie par Boursorama avec AFP 19.09.2025 14:15 

    Le président du Comité national des pêches Olivier Le Nézet a annoncé vendredi "un dispositif de 12 millions d'euros sur deux ans" dédié à des projets de modernisation de la flotte et financé par la taxe éolienne. "Pour la première fois, la pêche elle-même prend ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank