Thales signe une première commande majeure pour le programme Rafale en Inde
information fournie par Zonebourse 15/12/2025 à 10:33
Le contrat, attribué pour la production de structures câblées complexes du radar RBE2 AESA du Rafale indien, renforce l'expertise de longue date de SFO Technologies et son partenariat durable avec Thales à travers plusieurs grands programmes.
Cette première commande marque une étape importante dans la stratégie Make in India de Thales pour la localisation des systèmes radar avancés, qui devrait renforcer les capacités de fabrication locale des sous-systèmes critiques Rafale fournis aux forces armées indiennes.
L'expertise offerte grâce à ce partenariat va de l'usinage de précision et de l'assemblage/câblage à l'électronique, la microélectronique et l'intégration de systèmes complexes.
"Ce partenariat avec SFO Technologies reflète notre engagement indéfectible envers l'initiative Make in India. "a déclaré Philippe Knoche, Opérations et Performance SEVP, Thales.
Valeurs associées
|230,4000 EUR
|Euronext Paris
|-0,30%
A lire aussi
-
Une situation officiellement "sous contrôle" et une colère qui s'amplifie: la ministre de l'Agriculture Annie Genevard se rend lundi à Toulouse pour défendre sa gestion de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) critiquée par une partie des agriculteurs et de ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
-
La société iRobot, qui commercialise les robots aspirateurs Roomba, a déposé le bilan et va être rachetée par son principal créancier et sous-traitant, le groupe chinois Picea, a-t-elle annoncé dimanche, face au recul marqué de ses ventes. Le fabricant de robots ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer