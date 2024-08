Thales signe un nouveau contrat avec LTTS

(AOF) - Thales annonce la signature d'un nouveau contrat avec la société d’ingénierie et de R&D L&T Technology Services Limited (LTTS). Ce partenariat permettra aux clients de LTTS, notamment dans les secteurs de la high-tech, du développement durable et de la mobilité, d’accéder à la plateforme de monétisation de logiciels Sentinel de Thales. Le nouveau contrat s’appuie sur une collaboration de 20 ans avec LTTS. Dans le cadre de cette collaboration stratégique, LTTS utilisera la plateforme Sentinel de Thales pour aider ses clients à à monétiser leurs logiciels grâce à des licences flexibles.

La plateforme de gestion des licences logicielles et des droits d'utilisation Sentinel de Thales permettra aux clients de LTTS de monétiser leurs solutions logicielles grâce à des business models qui généreront des revenus récurrents, qu'il s'agisse d'abonnements agiles ou de modèles de tarification flexibles basés sur l'utilisation.

Dans le cadre de ce nouveau contrat, LTTS revendra la plateforme Sentinel de Thales à ses clients et aux filiales de son groupe partout dans le monde, et ce dans divers secteurs, notamment les transports, le médical, la high-tech, les télécommunications et les services financiers.

LTTS est une entité spécialisée dans l'optimisation des opérations des entreprises et des plateformes pionnières dans les domaines de l'IA, de la mobilité, du développement durable et de la high-tech.

