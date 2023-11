Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: signe un contrat pour le métro de Taipei information fournie par Cercle Finance • 16/11/2023 à 16:44









(CercleFinance.com) - Thales et son principal partenaire MiTAC Information Technology vont réaliser la conception et à la mise en oeuvre d'un système billettique plus moderne, ainsi qu'à la remise en état des équipements de perception automatique des tarifs de Taipei Mass Rapid Transit (TRTC).



Les 2 partenaires vont déployer des options de paiement électronique multiple dans 120 stations du métro de Taipei.



Le nouveau système intégrera le règlement des titres de transport par cartes EMV, notamment VISA, MasterCard, American Express et JCB, ainsi que par QR code tel que TRTC SJQR et autres QR codes tiers (LinePay Money Transit QR, EasyCard Transit QR, iCash Transit QR).



Actuellement, les seules options disponibles sont les jetons/tickets sans contact délivrés aux guichets ou par les distributeurs automatiques, et les cartes sans contact à réserve d'argent (Easycard, iCash et iPass).



' Ce contrat renforce la position de Thales sur le marché du transport taïwanais, avec le soutien et la confiance d'un client qui est notre partenaire depuis longtemps. Nous espérons contribuer dans le futur à de nombreuses autres réussites et avoir l'occasion de faire la démonstration de notre expertise. ' a déclaré Jean-Marc Reynaud, vice-président, Systèmes billettiques, Thales.





