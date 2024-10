Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: signe un contrat pour des caméras thermiques information fournie par Cercle Finance • 09/10/2024 à 15:18









(CercleFinance.com) - Thales Canada annonce la signature d'un contrat par le gouvernement canadien pour l'acquisition de caméras thermiques portables Sophie Ultima.



Ce contrat s'inscrit dans le cadre du projet gouvernemental de modernisation des systèmes de vision nocturne destinés aux forces armées.



Ces caméras thermiques sont équipées d'une voie infrarouge à haute performance. Elles permettent aux forces de l'OTAN d'assurer la détection et la reconnaissance des chars jusqu'à une distance de 6 km.



'Son zoom optique continu et un large champ de vision de 20° permettent aux opérateurs de conserver un contact visuel avec les cibles pendant les phases de détection, de reconnaissance et d'identification, assurant ainsi un engagement rapide et précis' indique le groupe.



' Thales s'engage à fournir des solutions avancées et fiables, avec un soutien local, comme c'est le cas avec les caméras Sophie Ultima ' a déclaré Benoit Plantier, Vice-Président des activités Optronique et Electronique de missile, Thales.





